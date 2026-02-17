Ramazzotti: "Allegri non ha nascosto a Cardinale la sua soddisfazione per quello che stanno facendo i giocatori"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla visita di Cardinale a Milanello: "Ad attendere Cardinale a Milanello c’era la dirigenza al completo, dall’ad Giorgio Furlani al ds Igli Tare passando per l’advisor Zlatan Ibrahimovic e il ceo International di RedBird Development Group, Massimo Calvelli. Cardinale ha raggiunto la squadra che era in palestra e lì ha parlato al gruppo. Il suo è stato un discorso di incoraggiamento, ma anche di ringraziamento per i risultati fin qui ottenuti. Il numero uno di RedBird ha sottolineato la necessità, in un momento importante della stagione, di andare avanti così, ovvero continuando a lavorare con compattezza e unità, senza abbassare l’impegno o il livello dell’attenzione. Ha lodato il gruppo e lo staff tecnico, ma poi ha ringraziato in particolare Maignan per il rinnovo del contratto, a testimonianza di quanto lo ritenga importante per il progetto. Ne è venuto fuori un siparietto che ha strappato sorrisi perché a quel punto Magic Mike ha a sua volta ringraziato Cardinale.

Il patron si è spostato sul campo insieme alla squadra e lì si è intrattenuto a lungo a parlare con Allegri, alla presenza del ds Tare. Il tecnico non ha nascosto la sua soddisfazione per quello che stanno facendo i giocatori, sia i campioni come Modric, Rabiot e Maignan, ma anche quelli che vengono utilizzati meno, come per esempio Athekame, che si fanno trovare pronti nel momento del bisogno. Non si è parlato di obiettivi perché sia Cardinale sia Max condividono la consapevolezza di dover arrivare tra le prime quattro per partecipare alla prossima Champions. La speranza del patron e del tecnico di Livorno, però, è quella che la squadra vada avanti con questo passo fino al termine della stagione. Cardinale ha visto metà della seduta di allenamento, poi si è spostato nella club house e ha pranzato con Furlani, Ibrahimovic e Calvelli. Ha lasciato Milanello dopo le 13, soddisfatto per il clima che ha trovato e per l’unità constatata tra tutte le componenti del pianeta Milan".