Kirovski sul rapporto con Vergine: "Parlo più con lui che con mia moglie"

vedi letture

Nel corso della puntata dell'Inferno del Lunedì, programma del palinsesto di Milan TV, è stata mandata in onda l'intervista esclusiva a Jovan Kirovski, direttore tecnico del progetto Milan Futuro, al suo secondo anno al lavoro nel club rossonero, che ha concesso le sue prime dichiarazioni in italiano parlando di quelli che sono i programmi attuali e futuri della seconda squadra rossonera. Un estratto delle sue dichiarazioni, rilasciate dal suo ufficio di Milanello.

Sul rapporto con Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile: "Parlo con Vincenzo tutti i giorni, più che con mia moglie. È importante guardare tutto insieme: visione, strategia. Abbiamo giocatori che si allenano qua a Milanello, giovani che giocano sempre in Primavera dove siamo i più giovani di tutti. Sicuramente siamo i più giovani con Milan Futuro. Importante che noi abbiamo chiara la filosofia e la strategia, lavorando tutti insieme"