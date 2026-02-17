Rabiot, quanto mancherà! Con lui 71% di vittorie, senza solo il 43%. L'assenza pesa

di Antonello Gioia

Adrien Rabiot salterà questo match per squalifica; con lui in campo i rossoneri hanno vinto il 71% delle gare (12 su 17), guadagnando 2.4 punti e non hanno mai perso in questa stagione di Serie A - senza il classe '95, invece, il club meneghino ha vinto il 43% dei match (3/7), ottenendo 1.7 punti di media. Lo riporta Opta.