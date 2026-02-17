Oggi e domani torna la Champions League: tre italiane in campo

Tra oggi e domani torna lo spettacolo della Champions League. Il Milan quest'anno è fuori dalle coppe europee ma seguire l'esito della competizione per i rossoneri può avere valore: almeno due dirette rivali del campionato sono impegnate in questi giorni nella massima competizione europea, più un'altra che nell'ultimo periodo sta recuperando posizioni nella classifica di Serie A. Si tratta di Inter, Juventus e Atalanta che tra la serata di oggi e quella di domani scenderanno in campo per l'andata dei playoff del torneo continentale.

Aprirà il programma la Juventus in casa del Galatasaray alle 18.45 quest'oggi. Alle 21 la seguirà l'Atalanta che invece viene ospitata nel fortino del Borussia Dortmund. Domani alle 21 in campo l'Inter che giocherà sul campo del Bodo Glimt, ostico per le condizioni metereologiche.

PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE - GARE DI ANDATA

Martedì 17/02

ore 18.45, Galatasaray (TUR) - Juventus (ITA)

ore 21, Borussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA)

ore 21, Monaco (FRA) - Paris Saint-Germain (FRA)

ore 21, Benfica (POR) - Real Madrid (SPA)

Mercoledì 18/02

ore 18.45, Qarabag (AZE) - Newcastle United (ING)

ore 21, Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER)

ore 21, Bodo Glimt (NOR) - Inter (ITA)

ore 21, Club Brugge (BEL) - Atletico Madrid (SPA)