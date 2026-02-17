Cremonese-Milan, comunicate limitazioni alla vendita dei biglietti

Cremonese-Milan, comunicate limitazioni alla vendita dei bigliettiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:20News
di Manuel Del Vecchio
fonte uscremonese.it

U.S. Cremonese informa che in occasione dell’incontro di Serie A Enilive CREMONESE – MILAN in programma Domenica 1 Marzo 2026 alle ore 12.30 presso lo Stadio “G. Zini” di Cremona, come comunicato con determina 7/2026 dell’O.N.M.S. la partita sarà sottoposta alle seguenti limitazioni:

– Vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio, ad eccezione del settore ospiti, ai soli residenti nella Provincia di Cremona o sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “US Cremonese” (Cremo Card).



– Vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “AC Milan” (Cuore Rossonero).

– incedibilità del titolo d’ingresso

Le modalità di vendita dei tagliandi saranno comunicate nei prossimi giorni.