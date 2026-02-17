Mariani designato per Milan-Como: è il secondo incrocio stagionale con il Diavolo
MilanNews.it
Nella giornata di ieri è stato designato l'arbitro che dirigerà la partita Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A che si disputerà domani, mercoledì alle 20.45 a San Siro: la direzione della gara è stata affidata all'esperto fischietto Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, mentre al VAR ci saranno Gariglio di Pinerolo e Maresca di Napoli. In questa stagione il fischietto laziale ha arbitrato solamente una volta i rossoneri, in tempi recenti: Milan-Genoa 1-1 lo scorso mese di gennaio.
Questa la squadra arbitrale al completo:
Arbitro: MARIANI
Assistenti: TEGONI – BINDONI
IV uomo: MARCENARO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARESCA
Pubblicità
News
Cosa filtra sul futuro di Modric al Milan. Il Var così non serve! Ridate credibilità al calcio italianodi Antonio Vitiello
Le più lette
3 Cosa filtra sul futuro di Modric al Milan. Il Var così non serve! Ridate credibilità al calcio italiano
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
live mnLIVE MN - Allegri: "Saelemaekers è a disposizione, Pulisic speriamo. Polemiche? Pensiamo a noi"
Pietro MazzaraLa vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com