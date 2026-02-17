Mariani designato per Milan-Como: è il secondo incrocio stagionale con il Diavolo

Nella giornata di ieri è stato designato l'arbitro che dirigerà la partita Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A che si disputerà domani, mercoledì alle 20.45 a San Siro: la direzione della gara è stata affidata all'esperto fischietto Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, mentre al VAR ci saranno Gariglio di Pinerolo e Maresca di Napoli. In questa stagione il fischietto laziale ha arbitrato solamente una volta i rossoneri, in tempi recenti: Milan-Genoa 1-1 lo scorso mese di gennaio.

Questa la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: MARIANI

Assistenti: TEGONI – BINDONI

IV uomo: MARCENARO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARESCA