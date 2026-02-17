Milan, quando rientra Gimenez? La risposta di Allegri in conferenza stampa
In vista della prossima sfida di campionato, mercoledì a San Siro contro il Como, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto così in conferenza stampa. Ecco la sua risposta su Santiago Gimenez:
Quanto in questo momento del campionato è importante che il Milan rimanga concentrato su di sé?
"È importante perché siamo negli ultimi 3 mesi della stagione. Qui si decide la stagione, il campionato, i posti Champions e la permanenza di A. Abbiamo poco margine di errore, c'è poco tempo per recuperare. Domani partita difficile, Como ancora in piena lotta Champions. Bisognerà essere bravi a concentrarsi e preparare al meglio la partita".
Bollettino medico:
"A parte Rabiot che è squalificato gli altri stanno abbastanza bene. Saelemaekers è a disposizione, Pulisic speriamo, perché ha sempre questo mezzo fastidio. Vediamo se ci sarà. Gimenez lo avremo al più presto con la squadra".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan