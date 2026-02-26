Bennacer ai box da un mese in Croazia: ecco quante partite ha saltato

Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

La stagione di Ismael Bennacer si è momentaneamente interrotta al 23° minuto della partita che la Dinamo Zagabria lo scorso 25 gennaio ha vinto in trasferta contro l'Osijek. Il calciatore algerino, come appurato dagli esami delle ore successive, ha accusato uno stiramento alla coscia: ennesimo stop fisico che lo sta costringendo ai box ormai da un mese. Per il momento, in questo lasso di tempo, ha saltato quattro partite complessive.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

Presenze: 12

Reti: 1

Assist: 2