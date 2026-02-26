Laura Pausini a Sanremo non nasconde la sua fede milanista: "Cuore rossonero, sempre"

C'è anche un po' di Milan in questo Festival di Sanremo 2026. Laura Pausini, interrogata dal comico Ubaldo Pantani in versione Lapo Elkann, ha ribadito con orgoglio la sua fede rossonera. Alla domanda "Tu invece tifi per il Milan, giusto?", la cantante italiana ha risposto "Si, cuore rossonero, sempre".

In più la Pausini ha voluto mandare anche un saluto speciale a Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan ed attuale CT del Brasile, dicendo: "Ieri mi ha scritto Carlo Ancelotti, che vorrei salutare, siccome è stato un grande e ci sta guardando dal Brasile".