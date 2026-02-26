Laura Pausini a Sanremo non nasconde la sua fede milanista: "Cuore rossonero, sempre"
MilanNews.it
C'è anche un po' di Milan in questo Festival di Sanremo 2026. Laura Pausini, interrogata dal comico Ubaldo Pantani in versione Lapo Elkann, ha ribadito con orgoglio la sua fede rossonera. Alla domanda "Tu invece tifi per il Milan, giusto?", la cantante italiana ha risposto "Si, cuore rossonero, sempre".
In più la Pausini ha voluto mandare anche un saluto speciale a Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan ed attuale CT del Brasile, dicendo: "Ieri mi ha scritto Carlo Ancelotti, che vorrei salutare, siccome è stato un grande e ci sta guardando dal Brasile".
Pubblicità
News
Arbitri, Champions, il futuro di Allegri: basta con le spaccature! Adesso inizia il tormentone Modric...di Luca Serafini
Le più lette
1 Arbitri, Champions, il futuro di Allegri: basta con le spaccature! Adesso inizia il tormentone Modric...
2 Ordine in vista di Cremona: "Allegri è uno che conosce come gira il calcio e non c’è bisogno di rivolgergli nessun appello..."
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Strasser (Abendzeitung): "Goretzka sarebbe perfetto per il Milan. Fullkrug deve meritarsi la conferma"
Franco OrdineAllegri resta ma fidatevi di lui. Arbitri: chiedere di mandare via Rocchi per capire chi non ci sta
Carlo PellegattiLe uova sul pullman. Allegri e le visioni limitate. 54 punti, grande risultato. Lissone, capitale degli arbitri
Antonio VitielloErrori gravi, ma pure il silenzio del club non va bene. Blindare la Champions poi acquisti mirati. Occhio al contraccolpo
Post Milan-Como, situazioni e polemiche che danno fastidio. Sogno scudetto? Conta solo la concretezza dei tre punti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com