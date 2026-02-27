Morata, l'ultima titolarità stagionale risale a inizio dicembre

Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

ALVARO MORATA (Como)

Nella vittoria per 0-2 del suo Como in casa della "sua" Juventus, Alvato Morata ha avuto decisamente un ruolo da comprimario. Il tecnico Cesc Fabregas lo ha mandato in campo solamente nel finale, per i tre minuti conclusivi più il recupero: la partita e i tre punti erano ormai al sicuro da tempo. L'ultima titolarità stagionale dell'attaccante spagnolo risale allo scorso 6 dicembre, giorno in cui uscì dopo circa mezz'ora dalla sfida contro l'Inter a San Siro, poi persa malamente dai lariani.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 19

Reti: 1

Assist: 2