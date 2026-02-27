Morata, l'ultima titolarità stagionale risale a inizio dicembre
Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).
ALVARO MORATA (Como)
Nella vittoria per 0-2 del suo Como in casa della "sua" Juventus, Alvato Morata ha avuto decisamente un ruolo da comprimario. Il tecnico Cesc Fabregas lo ha mandato in campo solamente nel finale, per i tre minuti conclusivi più il recupero: la partita e i tre punti erano ormai al sicuro da tempo. L'ultima titolarità stagionale dell'attaccante spagnolo risale allo scorso 6 dicembre, giorno in cui uscì dopo circa mezz'ora dalla sfida contro l'Inter a San Siro, poi persa malamente dai lariani.
Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni
Presenze: 19
Reti: 1
Assist: 2
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan