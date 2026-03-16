Ag.Allegri: "Non ha mai pensato allo scudetto. Strategia? No, è realismo e correttezza"

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Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, è intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1 e ha rilasciato queste parole sul tecnico rossonero: "Il messaggio di Allegri è sempre stato molto concreto ed equilibrato: non ha mai pensato di vincere lo scudetto, mai detto di fare la corsa all'Inter e ha sempre detto guardiamoci le spalle, perché l'obiettivo è la qualificazione alla Champions. Qualcuno forse avrà pensato che fosse una strategia. Invece è realismo e correttezza.

Se il Milan deve ancora puntare su Leao? Le dinamiche societarie sono complesse: Leao è un cespite della società e quindi vanno considerati vari fattori. Quest'anno non sta dando un grandissimo apporto, è sotto gli occhi di tutti. Rimane un giocatore importante e va difeso fino alla fine come ha fatto Allegri ieri nel post partita, nonostante l'epilogo brusco della sostituzione" riporta sportmediaset.it.