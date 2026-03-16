Leao, una gara da dimenticare: all'Olimpico serviva una prova da vero leader

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Una sconfitta che pesa come un macigno sulle spalle del Milan. I rossoneri perdono di misura all'Olimpico contro la Lazio e si allontanano dall'Inter, nonostante il passo falso dei nerazzurri sabato contro l'Atalanta. E' stata una prestazione brutta da parte degli uomini di Massimiliano Allegri, con il tecnico livornese che non è riuscito a controbattere a quello che è stato lo spartito di Maurizio Sarri. E, in una serata difficile, anche Rafa Leao è andato in confusione.

Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza quella che è stata la prestazione nebulosa del portoghese. A lui si chiedeva una prova di forza per trascinare il Diavolo a -5 dal primo posto, e invece ne è uscita una gara confusionaria sotto ogni punto di vista. Gara negativa è che è terminata prima del fischio finale. Infatti la sua delusione è esplosa poi al 22’ della ripresa quando Massimiliano Allegri lo ha sostituito perché totalmente fuori partita. Il numero dieci rossonero non l’ha presa bene e si è lamentato con il tecnico. E’ arrivato anche Mike Maignan a calmare il compagno di squadra che avrebbe voluto proseguire la partita, con il Milan che in quel momento era sotto 1-0 ma stava dando segnali di ripresa.

E’ stata una gara difficilissima per Leao, imbrigliato da Gila e Provstgaard, una gabbia studiata benissimo da mister Sarri. Il portoghese non sembra essere a proprio agio nel ruolo di attaccante centrale, e infatti sono tanti gli errori in appoggio verso Pulisic oppure nei confronti dei centrocampisti che si appoggiano a lui. Un'altra conferma di come a questa squadra serva un vero centravanti.

In questa stagione Leao ha segnato nove gol e fornito due assist, ma il portoghese non ha inciso sia nel derby contro l’Inter che nella partita chiave in casa della Lazio. L’ultima rete siglata da Leao risale al match contro la Cremonese. Ora il Milan, così come Leao, non dovranno perdere la bussola perché c'è un secondo posto da difendere. Poi c'è tempo per programmare la prossima stagione, sperando che la dirigenza rossonera riesca a colmare quelle lacune che in questa stagione hanno punito il Diavolo.