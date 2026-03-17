MN - Bianchin: "Leao in involuzione, con qualche problema fisico, qualcosa intorno a lui che non lo aiuta. Forse gli farebbe bene cambiare"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è stato intervistato da MilanNews.it sul calciomercato del Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Contro la Lazio si è capito che Leao potrebbe essere a fine ciclo con il Milan?

"La domanda è sbagliata: chi lo prende Leao? Io credo che il Milan avrebbe venduto Leao anche in altri momenti, anche se non l'ha fatto nell'immediato post Scudetto quando si era fatto avanti il Chelsea, ma lì c'erano Maldini e Massara che avevano idee diverse sulla gestione della rosa e di alcuni calciatori rispetto all'attuale dirigenza. Da quel momento in poi non è mai arrivata un'offerta per Leao; se arrivasse ora una offerta sugli 80 milioni, il Milan non credo ci penserebbe molto. Ora ci sarebbe l'Arabia Saudita, il Barcellona si era informato. È un calciatore un po' in involuzione, con qualche problema fisico, qualcosa intorno a lui che non lo aiuta. Forse, alle giuste condizioni, gli farebbe anche bene cambiare e il Milan una operazione del genere la farebbe".

ILLUSIONE DI UNA SETTIMANA, MA... IL REALISMO DI ALLEGRI

Niente da fare. L’illusione è durata appena una settimana, il tempo per il Milan di gioire per la vittoria nel derby e di sperare dopo il pareggio dell’Inter contro l’Atalanta. Colpa dei rossoneri, però, se quasi tutto è - probabilmente definitivamente - svanito, perché Leao e compagni, a causa di una prestazione di una pochezza caratteriale e tattica come poche volte avvenuti quest’anno, si sono fatti battere per 1-0 dalla Lazio all’Olimpico, scivolando a -8 dall’Inter capolista con nove parità ancora da giocare. Allegri non può essere assolutamente soddisfatto di ciò che si è visto sul prato dell’Olimpico: “Abbiamo preso più contropiedi in 45 minuti che in tutto il campionato. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente vicino all'area. Nel secondo tempo loro sono calati ma non abbiamo fatto gol. Cambio modulo? Questo non lo so. In questo momento, come sempre, non è una questione di modulo ma di ritornare da martedì a lavorare bene su quella che è la partita di sabato. Un primo tempo fatto meno bene non cambia l'andamento di una squadra in una stagione. La cosa su cui bisogna essere realisti è che ci metti tanto per costruire ma poco per distruggere: dobbiamo stare concentrati sul Torino”.

E così, finisce qui la speranza rimonta. Allegri però fa sapere che, di fatto non era una cosa realisticamente pensabile: “La cosa più importante, anche se capisco ci sia molta amarezza e delusione, è non perdere di vista la realtà delle cose: il Milan sta facendo una buona stagione, dispiace perché potevamo accorciare sull'Inter. Però per costruire serve tanto tempo, per distruggere poco. Quindi dobbiamo stare attenti. Bisogna accettare questa sconfitta con amarezza e delusione, ma da martedì pensare al Torino. E per noi sabato diventa di vitale importanza per la corsa Champions".