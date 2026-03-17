Milan, occhi puntati su Peatar Stanic: può essere il bomber del futuro?

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Il mercato estivo è sempre più vicino e nonostante l'obiettivo stagionale ancora tutto da conquistare, la società rossonera sta già pensando ai rinforzi da portare a Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Secondo quando riporta Sportmediaset, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Peatar Stanic, centravanti serbo classe 2001 di proprietà del Ludogorets che sta facendo molto bene in questa stagione.

Ci sarebbe uno scout della società rossonera che lo ha seguito lo scorso fine settimana dal vivo nella partita contro il CSKA Sofia. I numeri sono buoni: 7 gol in campionato con 7 assist in 23 partite, stesso numero di gol anche in Europa League che lo porta ad essere, insieme a Igor Jesus del Nottingham, il capocannoniere della competizione.