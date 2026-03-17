Milan, idea Nusa se parte Leao: costa 35 milioni
Il Milan sembra disposto ad ascoltare e valutare eventuali offerte che arriveranno in estate per Rafael Leao. In caso di partenza del portoghese, i rossoneri dovranno prendere un sostituto all'altezza e un nome che stuzzica molto in via Aldo Rossi è quello di Antonio Nusa, attaccante classe 2005 del Lipsia e della Norvegia che ha fatto impazzire la difesa dell'Italia nelle due gare valire per le qualificazioni ai Mondiali.
La squadra tedesca è al momento quinta in Bundesliga e dunque fuori dalla Champions League del prossimo anno. Se non dovesse qualificarsi all'Europa che conta non è escluso che il Lipsia possa decidere di cedere il suo goiellino che ha una valutazione intorno ai 35 milioni di euro. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il Milan sta tenendo d'occhio con grande attenzione la situazione di Nusa.
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