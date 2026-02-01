Milan Futuro, il 2007 Dalpiaz è a Milano: domani le visite mediche

Uno degli acquisti in prospettiva che il Milan ha operato in questi ultimi giorni di calciomercato invernale è arrivato in questi minuti a Milano: si tratta di Magnus Dalpiaz, terzino e difensore centrale austriaco classe 2007 in arrivo dal Bayern Monaco e che rinforzerà le fila di Milan Futuro, agli ordini del tecnico Massimo Oddo. A riportarlo è Gianluca Di Marzio che ha pubblicato il video del suo approdo all'hotel Melià nei pressi dello stadio San Siro, in zona Lotto.

Nella giornata di domani sono in programma le visite mediche del ragazzo che poi firmerà il suo contratto rossonero. Dalpiaz arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato in estate: qualora scattasse, il Bayern Monaco si è riservato il diritto di recompra. Il giocatore sarà messo subito a disposizione di Milan Futuro e si unirà agli altri due colpi delle ultime ore: il centrale senegalese Malick Cissè e il fantasista franco-marocchino Idrissi-Regragui, entrambi classe 2007.