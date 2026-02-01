Visita Mateta, Di Marzio: "Il consulto è previsto a Parigi"

Nuovo risvolto sull'accertamento medico che il Milan ha disposto nella mattinata di domani per Jean-Philippe Mateta, per il quale saranno da verificare le condizioni delle sue ginocchia. Non sarà Londra il luogo in cui il giocatore sarà attenzionato dal medico milanista, come viene riportato su X dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Scrive Gianluca Di Marzio sul suo profilo social: "Il consulto medico è previsto a Parigi. Dopo gli accertamenti i rossoneri decideranno se dare il via libera".

LA POSIZIONE DEL CRYSTAL PALACE

Secondo quanto riporta James Savundra, insider di mercato dei Sky Sports UK, il club britannico di Londra "non è a conoscenza di alcun problema riguardante il trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan". I dubbi del club rossonero sono emersi dopo le visite mediche di questo pomeriggio, svolte a Londra, in cui sono sorti alcuni dubbi circa il problema al ginocchio che Mateta aveva accusato nel mese di dicembre e per cui aveva anche valutato un'operazione chirurgica.