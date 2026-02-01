Sky - Mateta, le valutazioni maggiori del Milan sono sul ginocchio

Sembrava tutto pronto per l'approdo di Jean-Philippe Mateta al Milan, dopo che il Crystal Palace aveva finalmente trovato in Strand Larsen il suo sostituto. E invece negli ultimi minuti emergono nuove indiscrezioni, da più fonti e anche dall'Inghilterra, su ulteriori accertamenti da parte del club rossonero. Secondo quanto riporta la redazione italiana di Sky Sport le valutazioni da Casa Milan riguardano l'ampiezza della rosa e del reparto offensivo, ma soprattutto le condizioni del ginocchio del giocatore.

Mateta ha svolto questo pomeriggio a Londra le visite mediche, in particolare sul ginocchio del calciatore. Per dovere di cronaca, va sottolineato che l'infortunio al menisco della punta classe 1997 risale alla seconda metà del 2019 quando ancora giocava nel Mainz, sei anni fa. Da allora il trasferimento al Crystal Palace con cui ha saltato alcune partite solo per un grave infortunio alla faccia dopo uno scontro di gioco in FA Cup. Il Milan deciderà in queste ore se procedere o meno.