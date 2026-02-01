Dall'Inghilterra, il Milan sta facendo ulteriori accertamenti sul ginocchio di Mateta

Nuovo capitolo della saga di fine calciomercato targata Milan e Crystal Palace sull'attaccante francese classe 1997 Jean-Philippe Mateta. Il giornalista di TEAMtalk Graeme Bailey ha riportato un'indiscrezione che fino a questo momento non era stata considerata: "Il Milan sta svolgendo ulteriori accertamenti sul ginocchio di Jean-Philipp Mateta dopo il recente infortunio, come può rivelare TEAMtalk. Non c’è alcuna indicazione che l’operazione sia saltata, ma si tratta di un affare importante per il Milan, che vuole essere completamente tranquillo prima di procedere".

AC Milan are doing extra work on JP Mateta's knee following recent injury, @TEAMtalk can reveal.



No suggestion deal is off, but it's a big deal for Milan, so they have to be happy. https://t.co/6zEmyOyiPT — Graeme Bailey (@GraemeBailey) February 1, 2026

LE PAROLE DI GLASNER

Il commento di Oliver Glasner sulla situazione Mateta dopo la gara odierna del Crystal Palace: "Ogni squadra ha bisogno di un attaccante che segni con regolarità e, negli ultimi due anni da quando sono arrivato, JP è il nostro miglior marcatore. È chiaro a tutti che abbiamo bisogno di un attaccante che faccia gol. Mateta resterà? Non lo so. Di nuovo, o lui oppure qualcun altro". Dall'Inghilterra e anche Fabrizio Romano confermano l'accordo per l'arrivo di Jorgen Strand Larsen al Palace, in modo da liberare la cessione di Mateta al Milan.