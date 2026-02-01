Caso Mateta, Romano: "Milan ha accordo totale con Crystal e giocatore, ma il club rossonero sta ora decidendo se procedere con l'operazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 19:28Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi
fonte Fabrizio Romano

Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di trattative è intervenuto poco fa sul proprio canale Youtube in merito alla situazione, quasi paradossale che vedrebbe Jean-Philippe Mateta-Milan al momento in Stand-by. Le ultime da Romano:

"Il Crystal ha ormai chiuso per Strand Larsen, ma il Milan resta ancora in attesa di capire se procedere o meno per Mateta, i rossoneri hanno l'accordo totale con il giocatore e club inglese, infatti il francese ha svolto le visite mediche col Milan in Inghilterra, stanno ora decidendo se procedere subito o meno. All'interno della dirigenza si vede questa operazione come un qualcosa di già fattibile per gennaio, prossime ore decisive".