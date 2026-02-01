Glasner glissa sul futuro di Mateta: "Resta? Non lo so. O lui o un altro"

Jean-Philippe Mateta torna ad avvicinarsi al Milan: il futuro dell'attaccante francese sarà deciso in queste ultime ore di calciomercato che si concluderà domani sera alle ore 20. Il centravanti classe 1997, in accordo con il tecnico e il Crystal Palace, non è stato convocato per la gara che la sua squadra attuale ha pareggiato in casa del Forest per 1-1 questo pomeriggio. Nel post-gara inevitabili le domande al tecnico Oliver Glasner che ha parlato così su Sky Sports UK.

Il commento di Oliver Glasner sulla situazione Mateta: "Ogni squadra ha bisogno di un attaccante che segni con regolarità e, negli ultimi due anni da quando sono arrivato, JP è il nostro miglior marcatore. È chiaro a tutti che abbiamo bisogno di un attaccante che faccia gol. Mateta resterà? Non lo so. Di nuovo, o lui oppure qualcun altro". Dall'Inghilterra e anche Fabrizio Romano confermano l'accordo per l'arrivo di Jorgen Strand Larsen al Palace, in modo da liberare la cessione di Mateta al Milan.