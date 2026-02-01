Mateta-Milan in stand-by, Di Marzio: "I rossoneri valutano se anticipare il suo arrivo o meno"
Giungono nuove notizie in merito alla vicenda tra Milan e Jean-Philippe Mateta. Infatti, riporta il noto esperto di trattative Gianluca Di Marzio, i rossonero starebbero valutando se anticipare o meno l'arrivo del francese in questa finestra di mercato. Ecco quanto riportato da Di Marzio sul proprio sito:
"Dopo aver trovato l’accordo con il calciatore, l’operazione è stata messa in stand-by per diversi motivi. Primo fra tutti la necessità del Crystal Palace di trovare un sostituto nel suo ruolo. Ma anche il sovraffollamento nel reparto offensivo, con Nkunku che ha chiarito la propria volontà di rimanere in rossonero e il rientro previsto di Gimenez. Sono ore di valutazione adesso in casa Milan per capire se affondare il colpo prima che la finestra di mercato chiusa, per portare Mateta a Milano nonostante la permanenza del suo connazionale...".
