Dall'Inghilterra, il Palace non è a conoscenza di nessun problema riguardante la cessione di Mateta

Dopo la versione del Milan, che domani secondo quanto riportato dal collega Luca Bianchin manderà un medico a Londra per verificare le condizioni del ginocchio di Jean-Philippe Mateta, ecco che arriva anche il punto di vista del Crystal Palace che oggi pomeriggio, per liberare il centravanti francese, aveva chiuso per il suo sostituto, la punta norvegese ed ex settore giovanile milanista Jorgen Strand Larsen in arrivo dal Wolverhampton attualmente ultimo in classifica.

Secondo quanto riporta James Savundra, insider di mercato dei Sky Sports UK, il club britannico di Londra "non è a conoscenza di alcun problema riguardante il trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan". I dubbi del club rossonero sono emersi dopo le visite mediche di questo pomeriggio, svolte a Londra, in cui sono sorti alcuni dubbi circa il problema al ginocchio che Mateta aveva accusato nel mese di dicembre e per cui aveva anche valutato un'operazione chirurgica.