Mateta può saltare anche in estate se le valutazioni del medico dovessero essere negative

Come riportato dal collega Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, il Milan ha deciso di inviare un medico domani a Londra per capire da vicino come sta il ginocchio di Mateta (LEGGI QUI). I dubbi sono sorti dopo le visite mediche che il giocatore ha potuto svolgere oggi in Inghilterra una volta che il Crystal Palace ha dato il suo via libera per l'operazione. Secondo quanto scrive la rosea, le valutazioni del medico metteranno il Milan di fronte a un bivio: o Mateta arriva entro la deadline di domani oppure non vestirà il rossonero neanche in estate.

Il commento della Gazzetta dello Sport sul viaggio di domani del medico rossonero a Londra per valutare le condizioni del ginocchio di Mateta: "La valutazione ora è molto delicata, considerando anche la corsa contro il tempo per chiudere entro le 20, deadline del mercato. Le ginocchia convinceranno al 100%? Se il Milan riterrà di poter procedere, chiuderà con il Palace e Mateta arriverà in Italia per le prime foto in rossonero. Diversamente, non si procederà, nemmeno per giugno".