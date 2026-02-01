Romano: "Anche Strand Larsen al momento è in stand-by, essendo un'operazione a incastro"

La trattativa per Jean-Philippe Mateta si risolverà nelle ultime 24 ore di mercato, comunque si deciderà di proseguire: o il giocatore si trasferirà in rossonero entro la deadline oppure salterà l'accordo anche per la prossima estate. Fabrizio Romano nel suo canale YouTube ha parlato degli ultimi sviluppi con il club rossonero che domani si accerterà da vicino sullo stato fisico del giocatore francese. Una trattativa che coinvolge anche un altro calciatore, il sostituto individuato dal Palace che, tra l'altro, è un ex del settore giovanile rossonero: Strand Larsen.

Il commento di Fabrizio Romano sulla trattativa per Jean-Philippe Mateta e l'incastro con Jorgen Strand Larsen: "Anche il Crystal Palace è in attesa di notizie, posso dirvi che al momento ancora non ha ricevuto feedback dal Milan. Anche Strand Larsen al momento è in standby, essendo un'operazione a incastro, il Palace sta aspettando risposte"