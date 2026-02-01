Dall'Inghilterra, il Crystal Palace crede che il trasferimento di Strand Larsen andrà a buon fine

vedi letture

È ormai noto come il futuro di Jean-Philippe Mateta sia legato con doppio filo a quello di Jorgen Strand Larsen, calciatore norvegese designato a sostituire il francese al Crystal Palace nel caso di cessione al Milan. Al momento però l'operazione pare in stallo e verrà sbloccata solamente domani dopo la visita del medico rossonero al ginocchio del classe 1997. Dall'Inghilterra, intanto, sottolineano come l'arrivo di Strand Larsen al Palace non è in dubbio, al momento.

Questa la notizia pubblicata dai colleghi di Sky Sports News: "Il Crystal Palace continua ad aspettarsi che il trasferimento di Jørgen Strand Larsen dal Wolverhampton vada a buon fine, allo stato attuale delle cose. Il club non è a conoscenza di alcun problema riguardante il trasferimento di Mateta al Milan. Strand Larsen sta attualmente svolgendo le visite mediche con il Palace e il club non prevede alcuna difficoltà nel superamento dei controlli. Al momento, l’operazione procede come pianificato, nonostante il Milan stia attendendo il Deadline Day per decidere se ingaggiare Mateta in questa finestra di mercato. Il Palace ha concordato il pagamento di una quota fissa di 43 milioni di sterline per Strand Larsen, più 5 milioni di sterline di bonus legati a obiettivi".