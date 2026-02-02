Bucchioni su Mateta: "La sorpresa c'è, perché non sembra avere problemi di nessun tipo"

Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così di Jean-Philippe Mateta: "La sorpresa c’è perché il francese sta giocando con continuità, non sembra avere problemi di nessun tipo, ma in questa situazione e vista la cifra che il Milan sta per pagare, è giusto fugare tutti i possibili dubbi. Comunque nella stagione in corso con il Crystal Palace ha giocato ventitré partite e segnato otto gol.

Mateta è il centroavanti che Allegri aspettava, gran fisico, velocità, capace di tenere palla per far alzare la squadra, ma anche in grado di vedere la porta. In questo più abile di Fullkrug".