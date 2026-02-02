Bucchioni su Mateta: "La sorpresa c'è, perché non sembra avere problemi di nessun tipo"
MilanNews.it
Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così di Jean-Philippe Mateta: "La sorpresa c’è perché il francese sta giocando con continuità, non sembra avere problemi di nessun tipo, ma in questa situazione e vista la cifra che il Milan sta per pagare, è giusto fugare tutti i possibili dubbi. Comunque nella stagione in corso con il Crystal Palace ha giocato ventitré partite e segnato otto gol.
Mateta è il centroavanti che Allegri aspettava, gran fisico, velocità, capace di tenere palla per far alzare la squadra, ma anche in grado di vedere la porta. In questo più abile di Fullkrug".
Mateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firmadi Pietro Mazzara
