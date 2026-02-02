Allegri su Mateta: "Parlo solo dei tesserati del Milan"

di Federico Calabrese

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Bologna-Milan. L'allenatore rossonero ha parlato del possibile acquisto di Mateta, attaccante del Crystal Palace che sta svolgendo visite di approfondimento con il Diavolo: 

"Di Mateta, come ho sempre detto, parlo solamente dei calciatori tesserati del Milan. Anche per rispetto, non è giusto parlare di giocatori di altre squadre".