Oggi l'ultimo giorno di mercato, Allegri: "Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Bologna-Milan.

Sul mercato e sul Bologna:

"Oggi è l'ultimo giorno di mercato. Siamo stati fortunati ad avere queste due partite, domani e tra 10 giorni. Avremo il tempo per poter recuperare appieno Pulisic, Leao, Fullkrug, quel dito prima o poi si rincollerà. Ci avviciniamo al rientro di Gimenez che sarà utile per il finale di stagione. Sono contento dei ragazzi che ho disposizione. Fino ad oggi abbiamo fatto buone cose ma non sono sufficienti per l'obiettivo finale: la Juventus si è avvicinata, la Roma è attaccata, il Como è attaccato. L'Inter credo non avrà problemi, quindi ci sono 5 squadre per 3 posti. Le stagioni sono diverse. Non dobbiamo perdere di vista che quello che è stato fatto col lavoro durante questi mesi non deve essere buttato in poco tempo. Quello che è fatto rimane, il domani va conquistato. Domani è la penultima trasferta delle sei dell'ultimo periodo. Un ultimo passettino domani e poi in 10 giorni recuperiamo i giocatori che hanno qualche acciacchetto".

Il 23° turno prosegue oggi con la Roma in campo a Udine

Il 23° turno del campionato di Serie A Enilive non si concluderà oggi, ma domani quando il Milan sarà ospite del Bologna. Nella serata di oggi, invece, sarà il turno di una diretta avversaria dei rossoneri nella corsa Champions League: la Roma. I giallorossi di Gianpiero Gasperini saranno in campo alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese.

VENERDÌ 30/01

Lazio-Genoa 3-2

SABATO 31/01

Pisa-Sassuolo 1-3

Napoli-Fiorentina 2-1

Cagliari-Hellas Verona 4-0

DOMENICA 01/02

Torino-Lecce 1-0

Como-Atalanta 0-0

Cremonese-Inter 0-2

Parma-Juventus 1-4

LUNEDÌ 02/02

Udinese-Roma, ore 20.45

MARTEDÌ 03/02

Bologna-Milan, ore 20.45