Allegri elogia Chivu: "Sta facendo un bellissimo lavoro"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Bologna-Milan.

Il Milan è inferiore all'Inter? Chivu dice che l'Inter è sempre sotto esame...

"Io non dico che il Milan è inferiore all'Inter. Rispondo a Chivu, sono in testa alla classifica e hanno possibilità di vincere. Negli ultimi anni non sono praticamente quasi mai usciti dai primi due posti. Chivu sta facendo un bellissimo lavoro, ha allenato due mesi a Parma con una bellissima salvezza e ora sta facendo benissimo all'Inter".