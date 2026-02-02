Allegri elogia Chivu: "Sta facendo un bellissimo lavoro"
Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Bologna-Milan.
Il Milan è inferiore all'Inter? Chivu dice che l'Inter è sempre sotto esame...
"Io non dico che il Milan è inferiore all'Inter. Rispondo a Chivu, sono in testa alla classifica e hanno possibilità di vincere. Negli ultimi anni non sono praticamente quasi mai usciti dai primi due posti. Chivu sta facendo un bellissimo lavoro, ha allenato due mesi a Parma con una bellissima salvezza e ora sta facendo benissimo all'Inter".
