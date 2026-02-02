Viviano: "Il Milan nell'atteggiamento difensivo potrebbe fare meglio, Allegri sarebbe d'accordo con me"
In questa fase della stagione si sta discutendo moltissimo della qualità del gioco espresso da Massimiliano Allegri e di come il Milan sia secondo in classifica. Di questi temi hanno parlato anche Carlo Pellegatti ed Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A e oggi opinionista per varie piattaforme e televisioni: l'ex estremo difensore è stato ospite per una breve intervista sul canale YouTube del giornalista di fede rossonera che lo ha interrogato su Maignan, su Allegri e sul risultatismo. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Il commento di Emiliano Viviano sugli effetti benefici che Massimiliano Allegri ha avuto sul Milan: "Allegri ha ricreato entusiasmo nell’ambiente, ha riqualificato giocatori con problematiche. Poi c’è il campo: a me non piace molto quello che sta facendo il Milan perché anche nell’atteggiamento difensivo potrebbe fare meglio e sono convinto che Allegri sarebbe d’accordo con me".
