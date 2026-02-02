Di Canio: "Con Mateta giocherei 4-3-3 con Leao esterno"

vedi letture

Grande confusione nella testa dealla classifica, in zona Champions League. Il Milan, al momento, è la prima formazione di questo gruppetto raccolto in pochi punti che raccoglie, oltre ai rossoneri, anche il Napoli, la Roma, la Juventus e pure il Como. Il tema è stato affrontato nello studio di Sky Sport 24 nel corso del Club. L'ex calciatore Paolo Di Canio ha espresso la sua opinione sul Milan e sullo stato di forma attuale, con un occhio anche alle ambizioni da qui a fine anno.

Il commento di Paolo Di Canio su quale potrebbe essere l'impatto di Mateta sul Milan a livello tattico: "Mateta al Milan verrebbe a giocare. Fullkrug era uno in più. Mateta è 1,92, è dominante. Per me è un Osimhen depotenziato. Sa fare tante cose. E' molto mobile. Se il Milan mette un pò più di palle in area questo è anche meglio di Fullkrug. Poi ci sta che il Milan possa fare ulteriori verifiche. E ci sta che possano avere dubbi sul prototipo di attaccante anche perchè devi sborsare i soldi. Con Mateta, giocherei 4-3-3 con Leao esterno".