Verona, esonerato Zanetti: valutazioni in corso per il sostituto

Come riporta il comunicato ufficiale del Club, Paolo Zanetti è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Verona. Fatale la sconfitta arrivata in terra sarda per 4-0 che ha portato all'ultimo posto in classifica insieme al Pisa, che ha a sua volta esonerato Gilardino dopo la sconfitta casalinga col Sassuolo. L'ultima vittoria del Verona è arrivata il 14 dicembre al Franchi contro la Fiorentina. Da li poi 6 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 8. Per ora la conduzione della squadra è stata affidata al tecnico della primavera Paolo Sammarco.

IL COMUNICATO - "Verona - Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco."