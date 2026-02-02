Conte punge Allegri sui calendari: "So che in questa stagione ha giocato poco..."

Botta e risposta tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte. In conferenza stampa pre Bologna, Allegri aveva parlato così a proposito dei calendari: "Sento troppe polemiche sui calendari, ma se si vuol stare ad alti livelli bisogna giocare tanto".

Proprio riguardo a queste parole è arrivata la risposta del tecnico del Napoli, che da Coverciano ha dichiarato: "Non so cosa abbia detto Allegri, so che lui questa stagione ha giocato poco..."

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Bologna-Milan.

Il calendario è uguale per tutti?

"Inutile dire. I calendari sono questi. Ci dicono di giocare domani e giochiamo domani. Sapevamo della problematica delle Olimpiadi, è un'opportunità per recuperare giocatori: cerchiamo di vedere il lato positivo, non sempre quello negativo".