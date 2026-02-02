Pellegatti sicuro: “Bologna partita tosta, vista anche la formazione”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato così le parole di mister Allegri in conferenza stampta pre Bologna-Milan. Queste le sue parole:

"Avete sentito la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, non ci sarà sicuramente Saelemaekers, ci sarà sicuramente a disposizione Leao ma forse non dal primo minuto, dovrebbe tornare Fofana. La formazione dovrebbe essere Maignan, De Winter, gabbia, Pavlovic, Athekame che è il naturale sostituto di Saelemaekers, Bartesaghi dall'altra parte a dibattuta, Fofana rientra e sono molto contento, Rabiot e Modric. La davanti i favoriti sono Loftus-Cheek e Nkunku. Avere 5 attaccanti e poterne schierare solo 1 abile ed efficente ci fa pensare che sarà una partita complicata contro il Bologna. Ha detto Massimiliano Allegri un passettino dopo passettino. Qui serve un passettone"