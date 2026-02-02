Massara: "Allegri ha avuto tante capacità ma anche tanta fortuna e i meriti di Maignan"

Gandissima bagarre in vetta alla classifica, in zona Champions League. Il Milan, al momento, fa frontrunner di questo gruppetto raccolto in pochi punti che raccoglie, oltre ai rossoneri, anche il Napoli, la Roma, la Juventus e pure il Como. Il tema è stato affrontato nello studio di Sky Sport 24 domenica sera e il giornalista Dario Massara ha espresso la sua opinione su chi riuscirà al termine del campionato a centrare la qualificazione per la massima competizione europea.

Le parole di Dario Massara sul Milan: "Se devo metterne una al quinto posto, scelgo il Milan. Allegri penso che abbia avuto tante capacità ma anche tanta fortuna, con tanti meriti di Maignan. Il Milan ha regalato troppi primi tempi ma mi immagino che non possa durare per 38 partite il fatto di non avere il controllo del gioco e non subire col. Considerate le capacità delle altre: il Napoli senza coppe e labilità di Gasperini con il mercato fatto ad hoc. Vedo il Milan che rischia di non stare tra le quattro".