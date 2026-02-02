Conte: "Tutti d'accordo che si gioca troppo ma poi nessuno fa niente"

(ANSA) - NAPOLI, 02 FEB - "I sorrisi non devono mai mancare, poi quando siamo in partita c'è lo stress del lavoro e un accumulo di fatica che hai difficoltà a nascondere. Bisogna essere ottimisti e cercare di trovare sempre una soluzione anche nelle situazioni peggiori". Lo ha detto a Sky il tecnico del Napoli Antonio Conte, dopo aver ricevuto la 'Panchina d'oro per la serie A', parlando della vittoria sulla Fiorentina e dell'esito meno grave del previsto dell'infortunio patito da Di Lorenzo.

Sulla stagione piena del Napoli, l'allenatore azzurro ha commentato: "Siamo tutti d'accordo a 360 gradi sul calendario delle partite, il problema è che si ha difficoltà a esporsi o a prendere delle posizioni. Tutti parlano, ma nessuno poi fa niente e quindi si andrà avanti così. Ci sono le istituzioni addette, leggevo che la Federazione tedesca stava cercando di fare qualcosa, ma è difficile muoversi singolarmente. Sono situazioni che non mi devono competere - ha concluso - sono un allenatore, ma è un problema in cui siamo tutti molto d'accordo, però non si fa niente". (ANSA).