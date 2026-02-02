Cade la Roma! L'Udinese compie l'impresa e batte i giallorossi di misura

di Francesco Finulli

Risultato pesantissimo quello maturato questa sera a Udine, al Bluenergy Stadium: la Roma è stata sconfitta dall'Udinese per 1-0, con gol a inizio ripresa di Ekkelenkamp. Un esito inatteso che interessa da vicino il Milan e le altre squadre in piena bagarre Champions League: i giallorossi perdono contatto da Napoli e Juventus con la formazione di Max Allegri che sarà impegnata domani sera a Bologna per chiudere il 23° turno. Scalpo di assoluto valore, invece, per i bianconeri di Runjaic che conquistano tre punti importanti.

VENERDÌ 30/01

Lazio-Genoa 3-2

SABATO 31/01

Pisa-Sassuolo 1-3
Napoli-Fiorentina 2-1
Cagliari-Hellas Verona 4-0

DOMENICA 01/02

Torino-Lecce 1-0
Como-Atalanta 0-0
Cremonese-Inter 0-2
Parma-Juventus 1-4

LUNEDÌ 02/02

Udinese-Roma 1-0

MARTEDÌ 03/02

Bologna-Milan, ore 20.45