Cade la Roma! L'Udinese compie l'impresa e batte i giallorossi di misura
Risultato pesantissimo quello maturato questa sera a Udine, al Bluenergy Stadium: la Roma è stata sconfitta dall'Udinese per 1-0, con gol a inizio ripresa di Ekkelenkamp. Un esito inatteso che interessa da vicino il Milan e le altre squadre in piena bagarre Champions League: i giallorossi perdono contatto da Napoli e Juventus con la formazione di Max Allegri che sarà impegnata domani sera a Bologna per chiudere il 23° turno. Scalpo di assoluto valore, invece, per i bianconeri di Runjaic che conquistano tre punti importanti.
VENERDÌ 30/01
Lazio-Genoa 3-2
SABATO 31/01
Pisa-Sassuolo 1-3
Napoli-Fiorentina 2-1
Cagliari-Hellas Verona 4-0
DOMENICA 01/02
Torino-Lecce 1-0
Como-Atalanta 0-0
Cremonese-Inter 0-2
Parma-Juventus 1-4
LUNEDÌ 02/02
Udinese-Roma 1-0
MARTEDÌ 03/02
Bologna-Milan, ore 20.45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan