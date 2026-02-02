Settore giovanile, tutti i risultati del weekend rossonero
La Primavera femminile di Mister Zago si rimette in pista e si prende il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus: 2-0 sul Genoa, reti di Vitale e Strauss, fresca di debutto in Serie A Women. Doppia vittoria rossonera contro il Mantova: 1-0 per l'Under 16, 3-0 per l'Under 15. A valanga contro il Bra sia l'Under 13 che l'Under 14, mentre pareggia a Cagliari l'Under 17. Sconfitta a Verona per la Primavera maschile di Renna. Chiusura di programma con l'Under 18, che pareggia 1-1 a Lecce.
I RISULTATI DEL WEEKEND:
UNDER 17: 17ª giornata, Cagliari-Milan 1-1 (41' Colombo)
UNDER 13: campionato, Milan-Bra 6-2 (3x Sorrentino, Mazreku, Mamadou, D'Anna)
PRIMAVERA FEMMINILE: 13ª giornata, Milan-Genoa 2-0 (11' Vitale, 43' Strauss)
PRIMAVERA MASCHILE: 23ª giornata, Hellas Verona-Milan 4-1 (44'st Dotta)
UNDER 14: campionato, Milan-Bra 9-0 (3x Kostyuk, 2x Rampoldi, Tarabugi, Casciaro, Donato, Marku)
UNDER 15: 16ª giornata, Milan-Mantova 3-0 (12'st Bernasconi, 14'st Vigil, 15'st Rossini)
UNDER 16: 16ª giornata, Milan-Mantova 1-0 (18'st Marasco)
UNDER 18: 21ª giornata, Lecce-Milan 1-1 (25'st Zaramella)
