L'ex Bologna Anaclerio: "Allegri vede il calcio alla sua maniera, con uno stampo antico"

Il Milan si appresta a scendere in campo per chiudere il 23° turno di campionato di Serie A Enilive: i rossoneri saranno in campo domani sera alle ore 20.45 in casa del Bologna, allo stadio "Renato Dall'Ara". Un'occasione importante per la formazione di mister Massimiliano Allegri che potrebbe allungare sulla Roma sconfitta a Udine e mantenere le distanze invariate da Juventus e Napoli. Sulle frequenze di Radio Nettuno Bologna Uno è intervenuto l'ex calciatore rossoblù Giuseppe Anaclerio che ha parlato anche della squadra rossonera.

Le parole, riportate dai colleghi di Tuttobolognaweb.it, di Giuseppe Anaclerio sul Milan che domani sfida il Bologna fuori casa: "Il Milan è un squadra forte che ha un allenatore che vede il calcio alla sua maniera, ossia con uno stampo antico. Si tratta comunque di una squadra fortissima che tra le sue fila dispone di un gran portiere che in questo momento pare insuperabile. Dunque domani sera il Bologna dovrà sfornare una grande prestazione per venirne a capo, ma la notizia più importante sono i rientri di alcuni giocatori imprescindibili come Bernardeschi e Lucumi. Sono convinto che faremo una grande gara"