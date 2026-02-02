Il presidente dell'ONMS: "Non credo la Curva dell'Inter verrà chiusa. Da valutare il divieto di trasferta"

Maurizio Improta, presidente dell'ONMS (Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive), è stato intervistato oggi su Radio CRC per fornire il suo punto di vista e uno sguardo autorevole regolamentare dopo i fatti di Cremona con un petardo piovuto dalle parti di Audero scagliato da un tifoso dell'Inter. Alcune sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.com.

La Curva dell'Inter verrà chiusa?

"Sicuramente il Giudice Sportivo interverrà con una sanzione economica molto salata all'Inter come club. È una valutazione che non credo possa essere presa in considerazione dalla giustizia sportiva. I divieto di trasferta, invece, lo stiamo valutando in queste ore, anche sulla base di alcuni referti medici che ci devono arrivare da Cremona, perché anche alla stazione qualche gruppo organizzato si è dedicato a fare confusione con persone che nulla avevano a che fare con la tifoseria della Cremonese. All'interno degli stadi ed in prossimità è tutto più controllato, quindi si danno appuntamento fuori. È una strategia che tende a fissare un livello di potenza di questa o quella tifoseria: non è solo una passione calcistica, ma subentrano secondo noi anche interessi 'imprenditoriali'. C'è da parte anche dei gruppi ultras un'avversione nei confronti delle forze dell'ordine: i nemici siamo noi"

Vietare le trasferte in tutta Italia?

"È un pensiero che attraversa in modo trasversale l'intero mondo del calcio. Stiamo lavorando ad un protocollo, che mi auguro possa veder luce per il prossimo campionato, che porrà delle regole più rigide nella vendita dei biglietti e nell'organizzazione delle trasferte. lo ritengo che i club, se vorranno, si dovranno organizzare per far sì che le trasferte siano gestite da loro"