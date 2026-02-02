Galliani scherza fuori dallo Sheraton: "Dopo 100 mercati quest'anno sono libero"

vedi letture

Una figura che è mancata moltissimo in questa sessione di mercato invernale è stata sicuramente quella di Adriano Galliani: per l'ex amministratore delegato di Milan e Monza è stata la prima volta dopo tantissimo tempo che non ha dovuto lavorare e operare sui tavoli delle trattative. L'ex dirigente rossonero, infatti, in estate ha lasciato il club brianzolo dopo che questo è passato di proprietà. Galliani, lunedì nel tardo pomeriggio, si è comunque recato all'Hotel Sheraton per prendere parte alla registrazione di un podcast.

Le parole di Adriano Galliani all'uscita dell'hotel Sheraton, sede del calciomercato italiano, intercettato dai microfoni dei colleghi di Sportitalia: "Sono ventuo a fare un podcast, perché dopo 100 mercati quest'anno sono libero. I miei colpi quest'anno non ci sono ma li ho raccontati nel podcast. Commento generale su questo mercato? No, no, arrivederci (ride, ndr)"