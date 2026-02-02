Braida: "Un portiere come Maignan non si poteva perdere: è un campione"

Ariedo Braida, storico dirigente del Milan nel corso dell'epopea berlusconiana del club rossonero, spesso a braccetto con Adriano Galliani, è stato ospite nel pomeriggio di lunedì sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato del calciomercato di gennaio ma anche del rinnovo di contratto di Mike Maignan con il Diavolo. Le sue parole.

Per il Milan il vero colpo è il rinnovo di Maignan?

"Un portiere come Maignan non si puo perdere, perché è un campione. I campioni sono rari e una grande squadra deve trattenerli"

"AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031.

Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra. Una crescita costante che lo ha portato anche a diventare un pilastro della Nazionale francese.

Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22.

Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l'obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera".