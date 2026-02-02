La Roma rischia una multa dall'Uefa per violazione del Fair play finanziario

La Roma rischia una multa dall'Uefa di 4,2 milioni di euro. É quanto emergerebbe dai dati preliminari della stagione 2024-25 sui quali vertono i paletti del Settlement Agreement fissati nel 2022. La società fa sapere che nel caso non dovesse rientrare nei parametri fissati, la sanzione sarebbe eventualmente già stata messa in conto dal club. Tutto nascerebbe dalla Squad Cost Rule: una regola che stabilisce un limite al rapporto tra i costi della rosa e i ricavi del club. I parametri previsti sono: 90% entro il 31 dicembre 2023, 80% entro il 31 dicembre 2024, 70% a partire dal 31 dicembre 2025.

La Roma ha rispettato il target del 2024, ma potrebbe non rispettare quello del 2025, con il rischio di una sanzione finanziaria nella stagione 2025-26. L'entità della multa dipenderà da quanto il rapporto tra spese e ricavi supererà il limite stabilito e dal numero di violazioni nelle tre stagioni di licenza. (ANSA).