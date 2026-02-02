Orlando sulla questione calendari: "Allegri ha detto bene, Conte sbaglia"

Massimo Orlando, ospite di Maracanà su TMW Radio, ha parlato così del botta e risposta tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte a proposito dei calendari: "Allegri ha detto bene, Conte sbaglia. E' un amico Antonio, ma quando ha queste uscite...capisco il momento.

E' difficile lavorare così ma fai parte del sistema, guadagni 9 mln l'anno e le tante partite ti danno i soldi anche per questo. Sennò vai ad allenare una squadra che gioca una volta a settimana. Brutto vedere il Napoli, che aveva anche le sfide più facili, uscire dalla Champions".