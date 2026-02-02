Orlando sulla questione calendari: "Allegri ha detto bene, Conte sbaglia"
MilanNews.it
Massimo Orlando, ospite di Maracanà su TMW Radio, ha parlato così del botta e risposta tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte a proposito dei calendari: "Allegri ha detto bene, Conte sbaglia. E' un amico Antonio, ma quando ha queste uscite...capisco il momento.
E' difficile lavorare così ma fai parte del sistema, guadagni 9 mln l'anno e le tante partite ti danno i soldi anche per questo. Sennò vai ad allenare una squadra che gioca una volta a settimana. Brutto vedere il Napoli, che aveva anche le sfide più facili, uscire dalla Champions".
Pubblicità
News
Mateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firmadi Pietro Mazzara
Le più lette
Primo Piano
Luca SerafiniLa differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita...
Franco OrdineLa Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com