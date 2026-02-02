Verso Bologna-Milan, rossoneri (quasi) da record in trasferta: la statistica

Dopo la chiusura del calciomercato invernale, il Milan di mister Massimiliano Allegri si avvicina così alla delicata trasferta di Bologna, in programma martedì sera al Dall'Ara alle 20.45. Curiosità, statistiche e tutti i numeri della sfida tra i rossoblù e rossoneri:

VERSO BOLOGNA-MILAN

Il Milan (6V, 5N nel 2025/26) è rimasto imbattuto in tutte le prime 11 trasferte stagionali in campionato per la prima volta da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05); in generale, l'ultima volta che i rossoneri ci erano riusciti risaliva al 2003/04 (8V, 3N) - in quel caso vinsero anche la 12ª gara fuori casa.

Inoltre, Bologna e Milan si affronteranno di martedì solo per la seconda volta in Serie A; la prima sfida in questo giorno della settimana risale al 18 dicembre 2018 e il match terminò con un pareggio per 0-0 (Filippo Inzaghi era il tecnico degli emiliani mentre Gennaro Gattuso era alla guida dei lombardi).