Riso: "Tonali in A? Ancora è presto. Maldini sa quanto è forte: Sarri lo valorizzerà"

A margine della conclusione del calciomercato invernale 2026, uno degli agenti più in vista come Giuseppe Riso ha parlato ai microfoni di TMW Radio sulla situazione legata ad alcuni dei suoi assistiti più importanti, indipendentemente dal fatto che sia avvenuto un trasferimento o meno. Queste le sue dichiarazioni su tre ex rossoneri come Tonali, Maldini e Brescianini.

Tonali rimane un obiettivo per molte big di Serie A. In Estate può aprirsi una pista per la Juventus o è ancora presto?

"Ancora è presto. Il Newcastle giustamente al momento non se ne priverà perche hanno obiettivi troppo importanti"

Maldini ha un occasione per crescere con Sarri?

"Lui sa quanto è forte. Arriva da un calcio diverso come quello di Palladino, mentre ora si adatterà a quello di Sarri. Sono convinto che potrà valorizzarlo".

Brescianini ha già dimostrato la propria utilità alla Fiorentina.

"Non è stato semplice, perché l'Atalanta non voleva privarsene con leggerezza. Sa fare tutto e sarà un grande valore aggiunto per la Fiorentina".