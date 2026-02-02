Ravezzani: "Dunque il Milan era a un passo dal chiudere un affare molto oneroso per un calciatore che domani verrà operato"

Niente da fare per Jean-Philippe Mateta: l'attaccante francese che sognava di giocare in Italia e con il Milan, non vestirà la maglia rossonera. A decidere sul suo futuro un problema al ginocchio emerso nei due esami che il club milanista ha fatto svolgere tra ieri e oggi al giocatore classe 1997. Su questa vicenda si è espresso anche Fabio Ravezzani, direttore TeleLombardia, che ha commentato tutta la situazione sul suo profilo ufficiale di X. Le sue dichiarazioni.

Il commento di Fabio Ravezzani sulla trattativa sfumata tra il Milan e Jean-Philippe Mateta, nell'ultimo giorno di mercato: "Dunque il Milan era a un passo dal chiudere un affare molto oneroso per un calciatore che domani verrà operato e resterà fuori fino a giugno. Insomma, stavano per vendere il Cooosseo a Furlani…"