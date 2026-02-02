Milan, Allegri predica attenzione: "Contro il Bologna servirà partita seria"
(ANSA) - MILANO, 02 FEB - "Il Bologna viene da una bella vittoria in Europa League ma ha fatto solo una vittoria nelle ultime dieci. Troveremo una squadra che vorrà battere il Milan e che vorrà dimostrare che questi risultati negativi sono una coincidenza. Ci vuole una partita molto seria": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Bologna. Allegri del mercato non vuole parlare, glissa l'argomento Mateta ("non parlo di chi non è un tesserato del Milan") con cui ci sarebbe un accordo con il Palace per il trasferimento anche se sembra che il club rossonero voglia valutare con più attenzione le condizioni fisiche del giocatore. (ANSA).
