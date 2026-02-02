VIDEO MN - Milan in partenza per Bologna: Tare accompagna la squadra
Il Milan è in partenza in questi minuti dalla stazione di Rho: destinazione Bologna dove domani sera, alle ore 20.45 allo stadio "Renato Dall'Ara", i rossoneri sfideranno la formazione rossoblù di Vincenzo Italiano per concludere il 23° turno del campionato di Serie A Enilive che è iniziato venerdì scorso. Ad accompagnare la squadra anche Igli Tare, direttore sportivo del Diavolo, nella serata in cui il calciomercato invernale volge alla sua conclusione e lo fa senza squilli da parte del club milanista.
Non ci sono con la squadra, come ormai era noto da tempo, nè Alexis Saelemaekers, nè Christian Pulisic: si uniscono al lungodegente Santi Gimenez nella lista dei giocatori infortunati non a disposizione di Massimiliano Allegri. Di seguito il video dell'inviato di MilanNews.it, presente alla stazione di Rho:
